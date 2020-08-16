Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США. Об этом 16 августа сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники

В США раскрыли стратегию Вашингтона в переговорах по СНВ © CC0, Pixabay

Один из вариантов, который рассматривает американская сторона, по данным телеканала, заключается в подписании лидерами России и США проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3. Как отметили источники, это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.

В Белом доме каналу сообщили, что до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, но не уточнили ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.

Ранее Трамп заявил, что вряд ли поддержит предложенную Путиным идею проведения онлайн-саммита членов Совбеза ООН по Ирану, сказав, что предпочел бы оставить это на послевыборный период.

Что касается обсуждения между Россией и США темы контроля над вооружениями, то 16-18 августа в Вене пройдет очередной раунд переговоров по этому и другим вопросам стратегической стабильности между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.