По их словам, в администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в американской администрации считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями.
Один из вариантов, который рассматривает американская сторона, по данным телеканала, заключается в подписании лидерами России и США проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3. Как отметили источники, это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.
В Белом доме каналу сообщили, что до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, но не уточнили ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.
Ранее Трамп заявил, что вряд ли поддержит предложенную Путиным идею проведения онлайн-саммита членов Совбеза ООН по Ирану, сказав, что предпочел бы оставить это на послевыборный период.
Что касается обсуждения между Россией и США темы контроля над вооружениями, то 16-18 августа в Вене пройдет очередной раунд переговоров по этому и другим вопросам стратегической стабильности между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.