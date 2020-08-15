Если Запад устроит против Александра Лукашенко жесткое санкционное давление, он повернется в сторону России, но будет проводить прежнюю политику в отношении Москвы. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина

«Он, конечно, повернется в сторону России. Но он будет поступать так, как поступал раньше. Он будет говорить о важности интеграции, о том, что цены на газ ради интеграции нужно сделать как в Смоленской области, о том, что единая валюта — это слишком сложно, что нужно равноправное партнёрство и так далее. То есть он будет опять требовать возвращения к политике «нефть в обмен на поцелуи»», — прогнозирует эксперт.

Если бы Россия сейчас применила жесткие санкции к Лукашенко и к его режиму, продолжил политолог то, возможно, Москве удалось бы додавить белорусского президента осуществить полноценную политическую и экономическую интеграцию.

По его мнению, если раньше Лукашенко все время угрожал России развернуться в сторону Запада, то в сегодняшней ситуации оказался зажат между Западом и Востоком.

России, подчеркнул политолог, в отношениях с Минском все равно нечего терять, поскольку Белоруссия все равно будет превращаться в «Украину №2» либо через бархатную революцию, либо через трансформацию режима Лукашенко, либо после того как Лукашенко уйдет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.