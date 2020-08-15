Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента. Западные страны рассматривают возможность введения санкций против Минска за нарушение демократических процедур.
«Он, конечно, повернется в сторону России. Но он будет поступать так, как поступал раньше. Он будет говорить о важности интеграции, о том, что цены на газ ради интеграции нужно сделать как в Смоленской области, о том, что единая валюта — это слишком сложно, что нужно равноправное партнёрство и так далее. То есть он будет опять требовать возвращения к политике «нефть в обмен на поцелуи»», — прогнозирует эксперт.
Если бы Россия сейчас применила жесткие санкции к Лукашенко и к его режиму, продолжил политолог то, возможно, Москве удалось бы додавить белорусского президента осуществить полноценную политическую и экономическую интеграцию.
По его мнению, если раньше Лукашенко все время угрожал России развернуться в сторону Запада, то в сегодняшней ситуации оказался зажат между Западом и Востоком.
России, подчеркнул политолог, в отношениях с Минском все равно нечего терять, поскольку Белоруссия все равно будет превращаться в «Украину №2» либо через бархатную революцию, либо через трансформацию режима Лукашенко, либо после того как Лукашенко уйдет.
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