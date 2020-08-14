Европа запретила пришедшей в результате Майдана власти воевать с Россией за Крым, потому что рассчитывала использовать Украину в своих экономических целях. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «Наш»

Зеленский договорился о прекращении огня с ДНР/ЛНР, но не может сказать это вслух – Погребинский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«То, что поначалу показалось Европе, которая принимала участие в этом переходе власти Януковича к новой команде майдана, они ожидали какие-то позитивные результаты для самой Европы. В том числе, я читал из текста, где речь шла о том, что вот, большая страна, 40 миллионов, это существенное расширение рынка сбыта для европейских товаров и т.д. И особенно не думали о том, что для того, чтобы покупали европейские товары, нужно, чтобы тут, в Украине, у людей были деньги, чтобы они могли покупать», — пояснил Погребинский.

Политолог добавил, что сейчас, имея такой опыт, европейское руководство уже понимает, что погорячилось с ожиданием той прелести на Украине, которая получится в результате новой власти.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».