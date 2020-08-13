Студенты и выпускники КНУ им. Тараса Шевченко обратились к ректору и членам ученого совета с заявлением об отмене президенту Белоруссии звания Почётного доктора вуза. Об этом инициативная группа сообщила в Facebook

Активисты учебного заведения начали сбор подписей. Суть требований выразила одна из выпускниц Киевского национального университета Алёна Никулина.

«Лукашенко не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора из-за его жестокости против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Белоруссии 2020 года», — написала Никулина в соцсетях.

«Гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Лукашенко предложил протестующим устроиться на работу © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский. Что он думает по данному вопросу, пока в вузе не сообщили.

На данный момент обращение подписали чуть более 130 человек.

Протесты в Белоруссии всё с меньшим накалом, но продолжаются. В общей сложности за несколько дней беспорядков задержано около 7 тысяч человек.