Протестами в Белоруссии руководит курируемый польскими спецслужбами Telegram-канал NEXTA, уверен главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Главным организатором, агитатором протестов выступил польский Telegram-канал NEXTA. Он курируется польскими спецслужбами, это очевидно. Там звучали призывы и к насилию, и к агрессивной самоорганизации для противостояния белорусскому государству», — рассказал эксперт.

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

«Плюс вычислили кураторов высшего уровня, которые сидели в гостиницах и руководили группами. То есть сейчас выясняется сеть, которая руководила протестами. Мы видим следы, ведущие в Польшу через NEXTA, сейчас задержанные дадут показания, с кем они работали непосредственно в Белоруссии. В целом разматывается весь клубок попытки организации майдана», — подытожил Дзермант.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.