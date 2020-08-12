Задержанный в Минске журналист издания «Медуза» Максим Солопов вернулся в Россию. Об этом сообщает 12 августа РИА Новости

В Минске у журналистов бьют камеры, забирают карты памяти и срывают бейджи - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, в ночь на среду работники российского консульства доставили его из Минска на российскую границу, сейчас он едет домой в Москву. Вместе с ним находится сотрудник общественной организации «Открытая Россия» Илья Рогов.

Он рассказал, что его задержали в центре Минска в ночь на понедельник, когда он освещал протестные акции, — его побили при задержании, сейчас журналист собирается зафиксировать побои.

«Побили немного: сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — описал Солопов свое самочувствие.

Власти Белоруссии вменили ему административное правонарушение — работал в качестве журналиста, но без аккредитации

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержали около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Сообщалось также о задержании ряда российских журналистов: фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым представителям СМИ, после того как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.