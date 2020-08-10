Украинские парламентарии с беспокойством наблюдают за развитием событий вокруг выборов президента Белоруссии и напоминают о жертвах, которые понесла Украина во время Майдана 2014 года, сказано в публикации.
«Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест», — говорится в сообщении.
Украинские народные избранники назвали «фактом» информацию о нарушениях на выборах главы белорусского государства.
Они призвали белорусские власти «быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих», чтобы получить международную поддержку и «защиту государственности».