Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» призвали белорусские власти проявить сдержанность по отношению к участникам протестов, которые развернулись в Белоруссии на фоне выборов президента. Заявление депутатов опубликовала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

«Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест», — говорится в сообщении.

Украинские народные избранники назвали «фактом» информацию о нарушениях на выборах главы белорусского государства.

Они призвали белорусские власти «быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих», чтобы получить международную поддержку и «защиту государственности».