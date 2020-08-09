Ранее Telegram-канал NEXTA опубликовал сообщение, согласно которому гражданам советуют собираться возле избирательных участков и контролировать подсчет голосов, после чего направляться в центр города.
Согласно корреспонденту РИА Новости, возле нескольких участков в центре Минска действительно собираются граждане, пока их от 20 до 50 человек возле каждого. Некоторые пришли с детьми.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир», Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов.