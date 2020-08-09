В Белоруссии 9 августа завершилось голосование на президентских выборах. Как передает из Минска корреспондент РИА Новости, возле избирательных участков в центре города начали собираться граждане. Ранее с таким призывом выступили местные оппозиционные ресурсы

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Согласно корреспонденту РИА Новости, возле нескольких участков в центре Минска действительно собираются граждане, пока их от 20 до 50 человек возле каждого. Некоторые пришли с детьми.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным экзитпола, проведенного по заказу телекомпании «Мир», Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — набирает 6,2% голосов.