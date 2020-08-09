Пресс-служба российского телеканала «Дождь» 9 августа сообщает о задержании своих журналистов в Минске, где они освещают выборы президента Белоруссии

Выборы в Белоруссии: люди столпились у посольства в Москве © Скриншот с видео Украина.ру Александр Лукашенко заявлял, что если СМИ будут работать на дестабилизацию республики, то получат на свои действия «мгновенный ответ».

«В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении», — говорится в сообщении телеканала.

На видео задержания, появившемся в социальных сетях, видно, что журналистов задерживали не менее 10 человек.

Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики. По данным на 12:00 воскресенья, явка избирателей достигла 54%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.