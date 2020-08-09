Кандидат в президенты пришла на избирательный участок №43, расположенный на улице Чехова в центре Минска.
«Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за вывод российских войск с территории Беларуси», — заявила бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая, отвечая на вопросы журналистов.
Политик сообщила, что намерена передать в ЦИК страны полученные от наблюдателей своего штаба жалобы о нарушениях.
«Невозможно применять силу и репрессивный государственный аппарат в отношении мирных граждан, тем более в период электоральной кампании. Недопустимо. К сожалению, и члены моей команды тоже в период проведения сбора подписей и агитации на себе испытали всю тяжесть репрессивного аппарата», — сказала Канопацкая.
Во время избирательной кампании угрозы поступали и в адрес других кандидатов в президенты. В частности, Светлане Тихановской, выдвинувшей свою кандидатуру вместо мужа блогера Сергея Тихановского, пришлось вывести из страны детей, а самой на день голосования покинуть собственную квартиру из соображений безопасности, а вечером 8 августа главу её избирательного штаба Марию Мороз арестовали, но вскоре освободили.