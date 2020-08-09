Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор

Глава государства пришёл на избирательный участок, расположенный в здании Госуниверситета физической культуры в Минске. Геворг Мирзаян: Лукашенко выиграет выборы, но проиграет легитимацию власти © РИА Новости, Нина Зотина

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который претендует на шестой срок, пообщался с председателем участковой комиссии, членами комиссии и наблюдателями, предъявил паспорт и с полученным бюллетенем ушёл в кабинку для голосования.

Спустя несколько минут он бросил бюллетень в урну, что запечатлели фото- и видеокорреспонденты.

Помимо Лукашенко, в список кандидатов включены домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая.