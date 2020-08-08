Украинский журналист Максим Кухар на днях в эфире канала UkrLife предложил Киеву разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России или других государств

Хиросима, Будапешт и «грязная бомба». Готова ли Украина нанести ядерный удар? © РИА Новости, Соловьев | Перейти в фотобанк

По мнению журналиста, Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерным мусором.

«У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — отметил он.

Второй способ подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. По мнению Кухара, в таком случае Россия не нападет на Украину, поскольку у президента Владимира Зеленского «будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века».

Третьим вариантом он назвал усиление армии, а четвертым — присоединение Украины к антироссийским блокам.

Летом прошлого года Кухар призывал Украину ввести войска в Россию. Он заявлял, что подразделения украинской армии нужно срочно перебросить на границу с Россией для поддержки демократии. Кухар также выражал мнение, что украинские войска нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории страны.