Хиросима, Будапешт и «грязная бомба». Готова ли Украина нанести ядерный удар?
Хиросима, Будапешт и «грязная бомба». Готова ли Украина нанести ядерный удар?
© РИА Новости, Соловьев | Перейти в фотобанк
Он описал четыре способа, с помощью которых, по его мнению, Украина сможет защититься от противников и атаковать их, если начнется война.

По мнению журналиста, Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерным мусором.

«У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — отметил он.

Второй способ подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. По мнению Кухара, в таком случае Россия не нападет на Украину, поскольку у президента Владимира Зеленского «будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века».

Третьим вариантом он назвал усиление армии, а четвертым — присоединение Украины к антироссийским блокам.

Летом прошлого года Кухар призывал Украину ввести войска в Россию. Он заявлял, что подразделения украинской армии нужно срочно перебросить на границу с Россией для поддержки демократии. Кухар также выражал мнение, что украинские войска нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории страны.