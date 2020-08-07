Согласно украинскому законодательству иностранцам необходимо оформить специальное разрешение на посещение Крыма. Иначе – запрет на въезд в страну. Его 7 августа получила певица Глюкоза, сообщает пресс-центр МВД Украины

На Украине отправили в черный список популярного в СССР итальянского певца © Ja Fryta / wikimedia.org

В черный список невъездных с 1 марта 2015 года уже попало несколько тысяч россиян. Только в 2019 году через российско-украинскую границу не пустили 7300 граждан РФ. И этот список только пополняется. Причем среди таких персон нон грата много и известных людей. В их числе — Валерия, Лолита, Иван Охлобыстин.

Один из последних случаев — в январе этого года украинские пограничники не пустили в страну на гастроли группу актёров: Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина.