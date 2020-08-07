Певицу Глюкозу остановили в аэропорту «Борисполь». Ей вменили посещение Крыма с нарушением украинского законодательства. Туда артистка ездила с концертами. Утверждается, что Украину она хотела посетить в личных целях, однако сделать это ей не удалось. Россиянке запретили въезд на 3 года.
В черный список невъездных с 1 марта 2015 года уже попало несколько тысяч россиян. Только в 2019 году через российско-украинскую границу не пустили 7300 граждан РФ. И этот список только пополняется. Причем среди таких персон нон грата много и известных людей. В их числе — Валерия, Лолита, Иван Охлобыстин.
Один из последних случаев — в январе этого года украинские пограничники не пустили в страну на гастроли группу актёров: Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко и Андрея Бутина.