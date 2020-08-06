Директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Фёдор Войтоловский уверен, что газопровод из России будет достроен, несмотря на давление Вашингтона, потому что Германия понимает экономическую выгоду этого проекта

По словам эксперта, решение американского лидера сократить военный контингент в Германии — это и стремление продемонстрировать поддержку новым восточноевропейским членам НАТО, прежде всего Польше как самому лояльному из них, и стремление наказать Берлин за то, что она не отказывается от сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток-2». Немецкий политик объяснил, почему иск экологов против «Северного потока - 2» не имеет шансов на успех © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Немцы умеют считать деньги, здесь есть прагматизм, можно, конечно, пытаться использовать все средства. Немецкий бизнес очень хорошо понимает свои потери в случае отказа от этого весьма выгодного для немецкой промышленности и немецкого потребителя проекта. Немецкий бизнес уже понёс серьёзные потери в связи с тем, что американские санкции носили и носят экстерриториальный характер и применяются не только к компаниям-резидентам США, но и к европейским компаниям за взаимодействие с Россией по направлениям, на которые наложены санкции. Немецкие компании пострадали не раз, обида растёт и транслируется на политический уровень. Я думаю, что на политическом уровне будет проявлена некая твёрдость», — заявил на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Фёдор Войтоловский.

Он уверен, что американцы не смогут дожать немцев, чтобы те свернули строительство газопровода из России.

По словам Войтоловского, американцы добиваются максимального торможения этого грандиозного проекта, потому что заинтересованы в наращивании поставок своего сжиженного природного газа В Европу, к тому же на азиатском рынке у них больше потери из-за того, что Китай не покупает в достаточном объёме да и другие потребители американского топлива либо сократили закупки, либо переключились на других поставщиков, включая Россию, которая наращивает своё присутствие на рынке спг, а не только трубопроводного газа, и американцам нужно политическими и иными способами выбивать для себя новые рынки.