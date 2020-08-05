Нынешнее обострение российско-белорусских отношений стало следствием того, что Москва прощала президенту Александру Лукашенко все его недружественные действия, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

«Лукашенко пересек "красные линии". За это нужно наказывать, наказывать жестко. Возможно, наше молчание пока связано с тем, что мы беспокоимся за судьбу наших заложников, но когда ситуация с ними разрешится, мы должны ответить ему по полной программе», — считает Мирзаян.

Он отметил, что «раньше мы ему все спускали с рук, шли на поводу истерик, шантажа, экономического вымогательства», что и «привело нас к нынешней ситуации».

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер здесь.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.