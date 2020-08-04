Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что сегодня решающие сражения за национальную государственность проходят в информационном поле, где «день и ночь» против республики работают интернет-тролли и провокаторы. Об этом он заявил 4 августа в ходе обращения к народу и парламенту, трансляцию которого вели белорусские телеканалы

Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе. Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Как утверждает белорусский президент, государство предпринимает все необходимые усилия для противодействия угрозе дестабилизации.

«Целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал он.

По словам Лукашенко, мир вошел в стадию «гибридных войн» и «цветных революций», а все решающие сражения за государство проходят в информационном пространстве.

«И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — отметил он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.