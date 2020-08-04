Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступил с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе.
Во время своей речи президент обратился к молодежи и призвал ее не руководствоваться эмоциями, а сделать выбора в пользу рационального осмысления.
Он отметил, что за время независимости республики, в стране граждан воспитывали как свободомыслящих и и небезразличных к происходящему в государстве.
«Где-то за это и получили. Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах», — заявил Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, главное, чтобы молодые люди двигали страну вперед.
«Считаю, что грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому сегодня 25-30 лет, — самое активное и перспективное поколение, способное придать мощный импульс развитию страны, сделать ее конкурентоспособной и успешной в самых различных сферах. Сформировать облик новой Беларуси, устремленной в будущее», — сказал он.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.