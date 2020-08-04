Главная задача правительства Белоруссии на ближайшую перспективу - рост благосостояния и доходов граждан. С таким утверждением 4 августа выступил президент страны Александр Лукашенко в послании народу и парламенту. Трансляцию его выступления вели белорусские телеканалы

Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе. Лукашенко рассказал, сколько Белоруссия потеряла из-за торговых войн и дорогих кредитов © скриншот

Лукашенко пообещал, что власти страны продолжат «взвешенную, спокойную» работу для достижения роста благосостояния белорусов.

«Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом», — отметил он.

Касаясь того, каким образом будет достигнут этот рост, Лукашенко подчеркнул, что «никаких секретов тут нет».

«Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию — вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза», — сказал он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.