Во вторник, 4 августа, Лукашенко выступает с традиционным посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит не в апреле, как раньше, а в августе.
По словам президента, власти страны всегда готовы поддерживать тот бизнес, который работает на благо государства и народа.
«Я как-то анализировал и заметил одну особенность. Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля. И достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом. Таких людей я всегда уважал и уважаю. Частный бизнес вырос, окреп и останется для Беларуси фактором роста», — заявил он.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.