Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о бизнесе в стране и заявил, что предпринимательство всегда будет оставаться фактором роста для республики. Трансляцию его выступления с посланием народу и парламенту вели 4 августа белорусские телеканалы

Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

По словам президента, власти страны всегда готовы поддерживать тот бизнес, который работает на благо государства и народа.

«Я как-то анализировал и заметил одну особенность. Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля. И достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом. Таких людей я всегда уважал и уважаю. Частный бизнес вырос, окреп и останется для Беларуси фактором роста», — заявил он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Среди кандидатов — действующий президент Лукашенко.