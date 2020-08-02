Не исключено, продолжил эксперт, что к концу 2020 года будет вторая волна коронавируса: к этому тоже необходимо быть готовыми, и для этого нужны определенные денежные средства.
«Когда Беларусь вводила карантин, это обошлось нам очень дорого. Выявлялись контакты первого и второго уровня, изолировались люди, большое количество тестов проводилось», — привел пример Шпаковский.
К тому же, по его сведениям, само по себе содержание системы здравоохранения затратно, потому что в Белоруссии из стран СНГ больше всего коек и врачей на душу населения.
Тем более, нужны будут дополнительные выплаты медицинским работникам, которые трудятся в режиме повышенного напряжения, добавил политолог.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.