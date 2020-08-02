Один из вызовов для победителя президентских выборов в Белоруссии состоит в том, что к ноябрю мир окажется на пике экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Когда Беларусь вводила карантин, это обошлось нам очень дорого. Выявлялись контакты первого и второго уровня, изолировались люди, большое количество тестов проводилось», — привел пример Шпаковский.

К тому же, по его сведениям, само по себе содержание системы здравоохранения затратно, потому что в Белоруссии из стран СНГ больше всего коек и врачей на душу населения.

Тем более, нужны будут дополнительные выплаты медицинским работникам, которые трудятся в режиме повышенного напряжения, добавил политолог.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.