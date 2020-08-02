«Если Белоруссия не пойдет на уступки, до выборов или после, Россия будет включать свои механизмы, которые будут негативно сказываться на российско-белорусских отношениях, режиме Лукашенко и экономике всей страны в целом. Лукашенко идет на обострение, но мы не должны бояться того, что тоже можем пойти на обострение», — считает эксперт.
В Минской области 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 гражданина России, обвинив их в подготовке теракта и связях с «ЧВК Вагнера» и оппозиционным блогером Сергеем Тихановским.
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев, посетивший 1 августа задержанных россиян, назвал заявления белорусской стороны «надуманной и недействительной позицией».
Полностью интервью можно прочитать здесь.