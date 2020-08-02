Россия должна отреагировать спокойно, но жестко на задержание своих граждан в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Если Белоруссия не пойдет на уступки, до выборов или после, Россия будет включать свои механизмы, которые будут негативно сказываться на российско-белорусских отношениях, режиме Лукашенко и экономике всей страны в целом. Лукашенко идет на обострение, но мы не должны бояться того, что тоже можем пойти на обострение», — считает эксперт.

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк Сергеем Тихановским.

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев, посетивший 1 августа задержанных россиян, назвал заявления белорусской стороны «надуманной и недействительной позицией».

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