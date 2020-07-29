27 июля вступили в силу очередные договоренности о перемирии в Донбассе, достигнутые в Минске.
«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет ни одного единичного выстрела? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно», — отметил Зеленский.
По его словам, украинских силовиков будут привлекать к ответственности только в том случае, если «будет совершаться какая-то серьезная вещь, атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки того, о чем договорились».
Зеленский также сказал, что Украина будет делать все для того, чтобы сохранить перемирие в Донбассе.