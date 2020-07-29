Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в Донбассе несмотря на перемирие украинские военные стреляют, но наказывать их будут только в том случае, если они будут слишком уж сильно выходить за рамки договоренностей. Его слова прозвучали в ходе общения с прессой в рамках прямого эфира на Facebook-странице главы государства 28 июля

27 июля вступили в силу очередные договоренности о перемирии в Донбассе, достигнутые в Минске.

«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет ни одного единичного выстрела? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно», — отметил Зеленский.

Донбасс. В штабе ООС говорят об обстрелах, в ДНР — об «информационной провокации» © REUTERS, Alexander Ermochenko

Зеленский также сказал, что Украина будет делать все для того, чтобы сохранить перемирие в Донбассе.