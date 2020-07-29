Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом 29 июля заявил нынешний глава государства Владимир Зеленский на брифинге, который транслировался в Facebook

Копатько оценил роль Кучмы в урегулировании конфликта в Донбассе - видео

«Это человек, с которым разговаривает Россия, которого — самое главное! — уважают в Украине, который может доминировать за столом переговоров. Это человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты… Человек с опытом, человек, который не "правый" и не "левый": он центрист, балансирует, и его уважает большинство населения Украины, как на востоке, так и на западе», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что есть несколько претендентов. Один из них — вице-премьер Алексей Резников. Также переговоры ведутся с Кравчуком.