Если руководство Литвы открыто говорит о военных целях проекта Rail Baltica, то это значит, что иных возможностей выбить из западных союзников деньги на строительство у них не осталось. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Литва

Эксперт объяснил, почему финансовая помощь Прибалтике еще аукнется Евросоюзу © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Саулюс Сквернялис заявил, что проект будет играть важную роль в обеспечении военной мобильности в регионе.

Эксперт отметил, что в предыдущие годы страны Балтии все же пытались маскировать подлинные цели Rail Baltica и силились доказать, что проект направлен на повышение ВВП прибалтийских республик, хоть это и опровергалось всеми экономистами — как в России, так и в странах Балтии.

А поскольку для строительства проекта больше не осталось денег, то, по его мнению, прибалтийским властям остается только апеллировать к необходимости военной защиты стран Балтии, говорить о «российской угрозе» и необходимости укрепления восточного фланга НАТО.

«Но это не означает, что Rail Baltica будет непременно построена, потому что защищать страны Балтии и не жалеть на это никаких денег, для западных союзников это не аксиома», — указал Носович.

Если еще до пандемии был свернут «военный Шенген» (системы упрощенного пересечения подразделениями НАТО границ стран-членов. — Ред.), вряд ли после всего того масштаба проблем в экономике, которые появились у Евросоюза, у него найдутся средства на строительство этой железной дороги, резюмировал специалист.