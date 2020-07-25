Если в Киеве не сидит российский наместник, то это не значит, что Украина не находится в сфере геополитического влияния России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко: Украина остается в сфере влияния России, несмотря на свою враждебность © РИА Новости, Нина Зотина

«Об этом, кстати, говорят заявления украинских политиков. У них что ни случится, хоть дождь, хоть засуха, во всем виновата Россия. В Мексике так часто внимание на Россию не обращают, потому что Мексика находится в сфере влияния Соединенных Штатов», — объяснил Ростислав Ищенко.

Эксперт считает, что Россия сохраняет влияние в ближнем зарубежье, даже в тех странах, элиты которых настроены крайне негативно.

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