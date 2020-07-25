По его словам, находясь на границе России, нельзя быть вне сферы ее влияния. Украина может быть враждебным по отношению к России государством, но она все равно находится в сфере ее геополитического влияния.
«Об этом, кстати, говорят заявления украинских политиков. У них что ни случится, хоть дождь, хоть засуха, во всем виновата Россия. В Мексике так часто внимание на Россию не обращают, потому что Мексика находится в сфере влияния Соединенных Штатов», — объяснил Ростислав Ищенко.
Эксперт считает, что Россия сохраняет влияние в ближнем зарубежье, даже в тех странах, элиты которых настроены крайне негативно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.