Бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии, оппозиционер Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов, покинул страну, опасаясь преследований. Эту информацию подтвердили Telegram-каналу SPUTNIKBY в окружении политика 24 июля

«Сейчас Цепкало находится в Москве. Из страны он уехал ночью из-за опасений ареста», говорится в сообщении.

Супруга Цепкало Вероника осталась в Белоруссии для участия в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

20 июля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Цепкало на отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.

Бывшему дипломату отказали в праве стать соперником Александра Лукашенко на выборах. В качестве основания отказа было названо недостаточное число подписей для выдвижения.

МВД Белоруссии ранее рассказало, что у него есть данные о «противоправной деятельности» Цепкало. В связи с этим начата проверка.