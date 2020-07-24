«Сейчас Цепкало находится в Москве. Из страны он уехал ночью из-за опасений ареста», говорится в сообщении.
Как рассказал политик "Интерфаксу", к нему поступила информация о готовящемся аресте, и он вместе с двумя детьми бежал из страны в Россию.
Супруга Цепкало Вероника осталась в Белоруссии для участия в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
20 июля Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Цепкало на отказ Центрального избирательного комитета (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.
Бывшему дипломату отказали в праве стать соперником Александра Лукашенко на выборах. В качестве основания отказа было названо недостаточное число подписей для выдвижения.
МВД Белоруссии ранее рассказало, что у него есть данные о «противоправной деятельности» Цепкало. В связи с этим начата проверка.