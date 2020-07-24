В Полтавской области продолжается спецоперация по поиску преступника, который при задержании угрожал взорвать гранату и захватил полицейского. Об этом говорится в сюжете ТСН

Сезон захвата заложников на Украине продолжается. Кто такой «полтавский террорист» Роман Скрипник © Департамент уголовного розыска Украины | Департамент уголовного розыска Украины | Перейти в фотобанк Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Полицейские озвучили основные требования мужчины. В частности, он хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон авто и взятие заложника) и убежать. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

В связи с произошедшим была введена в действие специальная полицейская операция «Гром». Правоохранители всю ночь искали Скрипника. Основные поиски были сосредоточены вокруг села Великого Байрака в Миргородском районе, за десять километров от которого преступник бросил авто.

Отмечается, что на месте работали правоохранители и кинологи. Также были использованы дроны и тепловизоры.