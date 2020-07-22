Жвания также рассказал, как Порошенко, Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году.
«Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили [Николай] Мартыненко, Порошенко, [Александр] Турчинов, [Виталий] Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел [Сергея] Пашинского и [Андрея] Парубия», — заявил он.
Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.