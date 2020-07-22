Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в число ближайших соратников Петра Порошенко, рассказал как его окружение срывало мирные инициативы Виктора Януковича. Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube 21 июля

Экс-депутат заявил, что передавал через Климкина еврочиновникам взятку за поддержку Порошенко © CC0, Pixabay Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году.

«Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили [Николай] Мартыненко, Порошенко, [Александр] Турчинов, [Виталий] Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел [Сергея] Пашинского и [Андрея] Парубия», — заявил он.

Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.