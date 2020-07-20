О том, что иностранная помощь Украине разворовывалась, сообщил ранее адвокат президента США Дональда Трампа, его советник Рудольф Джулиани.
«Если американские правоохранительные органы расследуют эти разоблачения Джулиани и по ним будут вынесены приговоры кому-то из участников этих схем, то, я думаю, и украинские правоохранительные органы тоже будут вынуждены следовать логике американской правоохранительной системы и тоже вынуждены будут начать расследование», — подчеркнул Бортник.
Если же заявления Джулиани просто останутся риторикой в рамках президентской избирательной кампании в США, то и на Украине эта тема не будет вызывать большого внимания и быстро забудется, констатировал эксперт.
14 июля Джулиани сообщил, что Счетная палата на Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во времена администрации президента Барака Обамы.
Занимавший в то время пост вице-президента Джо Байден осуществлял контроль над процессом, а посольство США при Обаме призвало украинскую полицию не проводить расследование, рассказал адвокат Трампа.
Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных пленок Порошенко.
Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.
По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.