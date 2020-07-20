Информация о том, что на Украине разворовали $5,3 млрд финансовой помощи Украине, из которых $3 млрд были американскими, может иметь последствия для украинской политики только в том случае, если в США эти данные приведут к конкретным приговорам, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

О том, что иностранная помощь Украине разворовывалась, сообщил ранее адвокат президента США Дональда Трампа, его советник Рудольф Джулиани.

«Если американские правоохранительные органы расследуют эти разоблачения Джулиани и по ним будут вынесены приговоры кому-то из участников этих схем, то, я думаю, и украинские правоохранительные органы тоже будут вынуждены следовать логике американской правоохранительной системы и тоже вынуждены будут начать расследование», — подчеркнул Бортник.

Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik

14 июля Джулиани сообщил, что Счетная палата на Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во времена администрации президента Барака Обамы.

Занимавший в то время пост вице-президента Джо Байден осуществлял контроль над процессом, а посольство США при Обаме призвало украинскую полицию не проводить расследование, рассказал адвокат Трампа.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных пленок Порошенко.

Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.