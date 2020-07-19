Советник президента Турции Реджепа Эрдогана по безопасности и внешней политике Исмаил Сафи в интервью lenta.ru высказался о возможности официального признания Анкарой Крыма российским

Сафи отметил, что в Крыму живут крымские татары, у которых с турками имеются давние связи.

«Мы, Турция, хотим мира и процветания братского татарского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит», — подчеркнул он.

Зачем Эрдоган изменил статус собора Святой Софии в Турции? – Ищенко отвечает на вопросы © Скриншот из видео Украина.ру

Напомним, киевский режим при поддержке США и стран Европейского союза обвиняют РФ в «аннексии» Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе.

Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.

Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.