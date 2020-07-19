Сафи отметил, что в Крыму живут крымские татары, у которых с турками имеются давние связи.
«Мы, Турция, хотим мира и процветания братского татарского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит», — подчеркнул он.
Турки ценят добрую волю и усердие России в этом вопросе, поэтому положительно относятся к визиту турецкой делегации на полуостров, добавил он.
Напомним, киевский режим при поддержке США и стран Европейского союза обвиняют РФ в «аннексии» Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе.
Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.
Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.