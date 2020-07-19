«Источник в Бюро по вопросам расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) заявил, что ящики прибыли и будут находиться в агентстве с понедельника», — пишет агентство.
По его данным, исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из двадцати человек.
Ранее сообщалось, что Иран передал Франции черные ящики сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».
Предполагается, что расшифровка стартует в понедельник, 20 июля.
Boeing737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы.
Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту — 176 граждан шести стран.