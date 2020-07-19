Самописцы сбитого в Иране самолета принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому авиакомпании «Международные авиалинии Украины» прибыли во Францию, сообщило AFP 19 июля

«Источник в Бюро по вопросам расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) заявил, что ящики прибыли и будут находиться в агентстве с понедельника», — пишет агентство.

Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной из-за катастрофы МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Иран передал Франции черные ящики сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Предполагается, что расшифровка стартует в понедельник, 20 июля.

Boeing737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы.

Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту — 176 граждан шести стран.