В 1967 году Лига арабских государств во время противостояния с Израилем пыталась построить дамбу, чтобы лишить эту страну пресной воды. Но израильские военные ответили авиаударом по строящейся дамбе и положили конец враждебным планам, рассказал политолог Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с водой для Крыма

Корнилов рассказал о провокации Украины, на которую не купилась Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос возобновления Киевом поставок воды в Крым даже не рассматривается, добавив, что украинская сторона не планирует помогать России решать ее проблемы, поскольку считает ее «оккупантом».

«И ни Америка, ни остальные их не осудили. Наоборот, сказали, что израильтяне имеют право на эту воду. А если Россия начнет заворачивание Днепра, нам тут же закричат о людях. А Украина может спокойно лишать людей воды и открыто рассуждать об этом», — категоричен эксперт.

Корнилов напомнил, что доступ к питьевой воде является неотъемлемым правом человека, которое закреплено в соответствующей резолюции ООН, тем более что Украина является подписантом конвенции по трансграничным водотокам и соглашений с Россией, утвержденных в соответствии с этим документом.

Следовательно, по его мнению, перекрытие воды Крыму является прямым нарушением прав живущих там людей со стороны Украины: с точки зрения РФ Киев нарушает права россиян, с позиции Украины — украинских граждан.

Политолог также посетовал на то, что Россия не столь активно поднимает данный вопрос в ООН и европейских международных организациях.