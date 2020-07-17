Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев выпустил на своем YouTube-канале 16 июля видео с критикой действующего главы государства Александра Лукашенко под названием «Прокопьев: Лукашенко зассал»

Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также Прокопьев отметил, что Лукашенко знает свой «крошечный рейтинг», а его окружение «подсовывает фальшивую аналитику».

Ресторатор упомянул, что Лукашенко посадил «по сфабрикованным делам» всех, кто осмелился бросить ему вызов, имея в виду предстоящие президентские выборы.

На днях Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль. По его словам, ему стало известно, что белорусский лидер грубо обозвал его, отреагировав на попытку бизнесмена создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.