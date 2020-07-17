«Чувствую за собой полное право перейти с несостоявшимся дуэлянтом на "ты". И сообщить то, что о нем давно думаю. <…> Хочешь парализовать нашу волю. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтобы мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, сейчас по-другому», — обратился он к главе республики.
Также Прокопьев отметил, что Лукашенко знает свой «крошечный рейтинг», а его окружение «подсовывает фальшивую аналитику».
Ресторатор упомянул, что Лукашенко посадил «по сфабрикованным делам» всех, кто осмелился бросить ему вызов, имея в виду предстоящие президентские выборы.
На днях Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль. По его словам, ему стало известно, что белорусский лидер грубо обозвал его, отреагировав на попытку бизнесмена создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.