Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» считает, что, проголосовав за постановление о назначении местных выборов на осень, парламент отказал жителям Донецкой и Луганской областей в возможности избрать своих представителей в областные советы, что не ведет страну к миру и нарушает Конституцию. Об этом 16 июля сообщается на сайте партии

Украина.ру на Youtube Армен Гаспарян: Как на Украине уже 100 лет пытаются уничтожить родной язык