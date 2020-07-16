«Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддержала дискриминационный подход монобольшинства в отношении жителей восточных областей. Парламентская фракция нашей политической силы проголосовала против этой вопиющей несправедливости. Мы будем добиваться восстановления прав на самоуправление жителей Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении.

Воюют, потому что выгодно. Циничная правда о конфликте в Донбассе, который продлится 20 лет
Воюют, потому что выгодно. Циничная правда о конфликте в Донбассе, который продлится 20 лет
© Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Также отмечается, что партия будет инициировать принятие отдельного постановления, которое разблокирует проведение выборов в областные советы на востоке страны.    