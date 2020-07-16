Если бы партия блогера Анатолия Шария действительно была бы маргинальной и не популярной, украинская власть не стала бы ее подавлять и дискредитировать. Об этом рассказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Я не верю в досрочные парламентские выборы, но на Украине возможно всё © скриншот с видео "Dumskaya TV" Анатолия Шария, а сам он заявил, что офис президента Владимира Зеленского уже разработал операцию по его ликвидации.

Одни говорят, отметил эксперт, что у партии Шария нет шансов, потому что это якобы маргинальная политическая сила.

С другой стороны, если посмотреть на активность властей по противостоянию этой политической силе и ее дискредитации, мы увидим, что этих усилий довольно много, констатировал журналист.

«Странно думать, что власть стала бы тратить столько сил на незначительную оппозиционную партию. Все это заставляет подумать, что их рейтинги выше, чем нам пытаются показать», — рассуждает Ткачев.

Он добавил, что проведении досрочных парламентских выборов одновременно с местными выборами исключать нельзя, но пока нет оснований утверждать, что будет именно так.