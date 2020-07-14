«Чиновник требовал 5 тысяч долларов от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант «гарантировал» зачисление ее родственника на обучение в лицей», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2,5 тыс. долларов. Задержанного поместили на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Как сообщает «Общественный», задержали заместителя начальника лицея, полковника Вячеслава Ромахина.