Правоохранители задержали одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна за получение взятки за поступление в учебное заведение. Об этом 14 июля сообщила Служба безопасности Украины

«Чиновник требовал 5 тысяч долларов от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант «гарантировал» зачисление ее родственника на обучение в лицей», — говорится в сообщении.

В Житомирской области командир взвода попался на взятке в 10 тысяч гривен © crime-dn.su

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщает «Общественный», задержали заместителя начальника лицея, полковника Вячеслава Ромахина.