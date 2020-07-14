Известный юрист Андрей Портнов сообщил о том, что рассмотрение его жалобы на закрытие уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко пройдет в Печерском суде 4 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 13 июля

«Дорогие начальники, апелляционный административный суд назначил на 4 августа рассмотрение жалобы завода Порошенко "Кузня на Рыбальском" на наше определение суда о запрете отчуждать его активы», — написал Портнов.

Он также напомнил, что без помощи властей он и его команда будут держать замороженным этот актив уже четвертый месяц.

«Одновременно в Печерском суде нами обжалуется скандальное решение ГБР о закрытии дела об отмывании доходов Порошенко при совершении фиктивной сделки с акциями завода», — добавил Портнов.

Филиндаш: Порошенко — это преступник, но его паству это не пугает © Скриншот из видео Украина.ру

«Соберитесь там с мыслями на досуге», — подытожил адвокат.

Ранее стало известно, что уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по "Кузне на Рыбальском" закрыто.