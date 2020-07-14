«Дорогие начальники, апелляционный административный суд назначил на 4 августа рассмотрение жалобы завода Порошенко "Кузня на Рыбальском" на наше определение суда о запрете отчуждать его активы», — написал Портнов.
Он также напомнил, что без помощи властей он и его команда будут держать замороженным этот актив уже четвертый месяц.
«Одновременно в Печерском суде нами обжалуется скандальное решение ГБР о закрытии дела об отмывании доходов Порошенко при совершении фиктивной сделки с акциями завода», — добавил Портнов.
Он также обратил внимание Офиса генпрокурора на то, что все имущество Порошенко уже переписано на третьих лиц, и, если государство ходатайством не подхватит арест его активов, в августе такая возможность будет утрачена.
«Соберитесь там с мыслями на досуге», — подытожил адвокат.
Ранее стало известно, что уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по "Кузне на Рыбальском" закрыто.