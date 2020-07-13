Въезд в страну будет разрешен при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус.
Граждане Венгрии, приезжающие из России, должны будут пройти медицинский осмотр в аэропорту после въезда на территорию страны. Если подозрения на коронавирус нет, требуется обязательный 14-дневный карантин.
Избежать карантина можно лишь если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском и английском языках.
Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус будет отказано во въезде.