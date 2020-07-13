Венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран «желтой» зоны – с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию. Об этом накануне на странице в Facebook сообщило посольство страны в России

Въезд в страну будет разрешен при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Избежать карантина можно лишь если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском и английском языках.

Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус будет отказано во въезде.