Въезд в страну будет разрешен при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Граждане Венгрии, приезжающие из России, должны будут пройти медицинский осмотр в аэропорту после въезда на территорию страны. Если подозрения на коронавирус нет, требуется обязательный 14-дневный карантин.

Избежать карантина можно лишь если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском и английском языках.

Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус будет отказано во въезде. 

 