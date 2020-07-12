В Германии, подчеркнул эксперт, существует общепартийный консенсус, почти все партии Бундестага высказались за сохранение «Северного потока-2», а те партии, которые выскажутся против, станут маргинальными, и у них будет мало шансов на приход к власти.
«У нее будет мало шансов даже на сохранение в качестве системной партии, которая посылает своих представителей в Бундестаг и земельные парламенты», — указал Ищенко.
Политолог подчеркнул, что в среднесрочной перспективе ни немецкий бизнес, ни немецкие политики не откажутся от «Северного потока-2» кроме как под дулом пистолета, и еще неизвестно, откажутся ли он него в этом случае.
«Северный поток-2» строится для того, чтобы лишить влияния проамериканских лимитрофов, которые мешают жить как России, так и Германии, связанные с ним издержки обязательно окупятся, поэтому его остановка была невозможно изначально, подытожил спецалист.