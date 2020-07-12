Германия может отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» только в том случае, если она будет оккупирована американскими войсками. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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«У нее будет мало шансов даже на сохранение в качестве системной партии, которая посылает своих представителей в Бундестаг и земельные парламенты», — указал Ищенко.

Политолог подчеркнул, что в среднесрочной перспективе ни немецкий бизнес, ни немецкие политики не откажутся от «Северного потока-2» кроме как под дулом пистолета, и еще неизвестно, откажутся ли он него в этом случае.

«Северный поток-2» строится для того, чтобы лишить влияния проамериканских лимитрофов, которые мешают жить как России, так и Германии, связанные с ним издержки обязательно окупятся, поэтому его остановка была невозможно изначально, подытожил спецалист.