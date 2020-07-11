Поползли слухи: в Сети обсуждают беременность Мендель от Зеленского
Поползли слухи: в Сети обсуждают беременность Мендель от Зеленского
© Facebook, Iuliia Mendel
«Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию», — сказала Мендель.

Вместе с тем она призвала украинцев уважать друг друга, а самое главное — себя.

В статье канала 24, о которой говорит Мендель, речь идет о том, что слухи о ее беременности от Зеленского — фейк.

На днях в сети начали распространяться слухи о любовной связи между президентом Украины и его пресс-секретарем. Основатель политического движения в поддержку Порошенко «25%», известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказал предположение о беременности Мендель от своего шефа.