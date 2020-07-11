«Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию», — сказала Мендель.
Вместе с тем она призвала украинцев уважать друг друга, а самое главное — себя.
В статье канала 24, о которой говорит Мендель, речь идет о том, что слухи о ее беременности от Зеленского — фейк.
На днях в сети начали распространяться слухи о любовной связи между президентом Украины и его пресс-секретарем. Основатель политического движения в поддержку Порошенко «25%», известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказал предположение о беременности Мендель от своего шефа.
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Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви — те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне — поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp