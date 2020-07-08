Украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости по урегулированию в Донбассе, одобренные СБ ООН. Об этом 8 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

Минские соглашения не нужны Зеленскому, его интересует только собственный рейтинг – Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов сказал министр.

Он напомнил, что недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров «нормандского формата».

«Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договорённости, одобренные СБ ООН. <…> На прямой вопрос наших представителей прямого ответа не поступило, и мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники "нормандского формата" внесут свою долю ответственности за ту позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием "Минский комплекс мер»», — отметил Лавров.

В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов.

Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».