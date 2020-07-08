«Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ОП.
По данным агентства, после вступления на должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.
Соответствующие материалы будут переданы в суд.