Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с недекларированием операций с ценными бумагами. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

«Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ОП.

Нацагентство по предупреждению коррупции вручило Зеленскому два протокола © пресс-служба президента Украины

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.

Соответствующие материалы будут переданы в суд.