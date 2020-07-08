Глава Луганской ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет министров с просьбой признать масштабные пожары в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом сообщается на странице Луганской ОГА 8 июля в Facebook

По мнению Гайдая статус позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Отмечается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду.

Пожар в Луганской области: в реанимации умер мужчина, в больнице находится 27 человек © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г.Северодонецка и пгт Новоайдар по 7 человек.

В результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения находится 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.