По мнению Гайдая статус позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Отмечается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду.
По предварительным оценкам, выгорело около 5 тыс. га леса.
По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г.Северодонецка и пгт Новоайдар по 7 человек.
В результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1000 абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения находится 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.