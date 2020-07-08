«7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП)», — сообщает пресс-служба агентства.
По данным агентства, после вступления на должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.
Соответствующие материалы будут переданы в суд.