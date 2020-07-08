Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два административных протокола президенту Владимиру Зеленскому за недекларирование существенных изменений в имуществе. Об этом 7 июля говорится в сообщении НАПК

«7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП)», — сообщает пресс-служба агентства.

Скандал с ключами. Как строительная мафия втянула президента Зеленского в свои аферы © пресс-служба президента Украины

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако такое сообщение в реестр не поступало.

Соответствующие материалы будут переданы в суд.