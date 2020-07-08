Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского после того, как он признался в административном правонарушении. Об этом 7 июля сообщили на странице ведомства в Facebook

Зеленский покаялся в нарушении антикоррупционного законодательства Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский не уведомил НАПК о покупке и продаже облигаций внутреннего государственного займа общей стоимостью более 50 прожиточных минимумов.

Он должен был отразить эти действия в течение десяти дней. Материалы будут переданы в суд.

Накануне Зеленский признался в нарушении закона. Он лично проинформировал об этом Национальное агентство по предупреждению коррупции.

«В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона (почти 14 млн рублей. — Ред.). Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов», — отмечалось в сообщении на его сайте.