Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Офиса главы государства

Партия Порошенко считает, что Офис Зеленского уклоняется от декларирования доходов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии… Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ОПУ.

Ранее журналисты «Пятого канала», принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали супругам Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.