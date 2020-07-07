В 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму $188 тысяч (13,4 млн руб.) и приобрела ОВГЗ за $191,7 тысячи (13,7 млн руб.). Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, президент должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ, но не сделал этого.
«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии… Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ОПУ.
Ранее журналисты «Пятого канала», принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали супругам Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.