Если бы Россия действительно захотела вторгнуться в южные регионы Украины, то для нее было бы выгоднее начать вторжение не с Херсонской области, а с Запорожской или с Одесской. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: геополитические угрозы и национальные интересы России Ахтем Чийгоз заявил, что Россия якобы может напасть на Юг Украины. Кроме того, американский генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре этого года Россия может вторгнуться в Херсонскую область.

«В Херсонской области неудобно высаживаться. В Херсонскую область можно вторгаться из Крыма, конечно, но тоже не очень комфортно. Тем более, а зачем России конкретно Херсонская область? Она не дает России ни выхода к Приднестровью, ни сухопутного моста в Крым. Запорожская дает — Херсонская нет. Херсонскую область можно прихватывать, если уж до Одессы все присоединить», — пояснил эксперт.

Идея о том, чтобы вторгнуться конкретно в Херсонскую область, подчеркнул политолог, это то же самое, что захватывать Закарпатье, все остальные регионы оставить под контролем Украины, а затем просить у Киева разрешения, чтобы он разрешал туда летать и ездить.

Кроме того, добавил Ищенко, Украина уже много раз давала России повод вторгнуться на свою территорию и разгромить украинскую армию, но она этого делать не собирается, потому что не хочет потом налаживать на этой огромной территории нормальную жизнь.