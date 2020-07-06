Эксперт пояснил, что во время Великой французской революции генералами и маршалами становились вчерашние аптекари и лавочники, поэтому Наполеон Бонапарт очень выгодно отличался на фоне большинства тогдашних французских полководцев тем, что окончил артиллерийское училище и получил профильное образование.
«Кто мог ожидать, что резидент советской разведки в ГДР, работавший под прикрытием начальника небольшого солдатского клуба, окажется радикальным реформатором и реконструктором великой державы? Причем насколько преуспеет, что сейчас, когда обсуждали предложенные им поправки в Конституции, многие, в том числе и я, требовали исключить ограничение числа сроков пребывания на посту президента», — подчеркнул Вассерман.
Кроме того, никто не ожидал, отметил публицист, что застройщик и торговец недвижимостью предложит такие реформы США, что противники этих реформ будут готовы разрушить страну, лишь бы не дать ему осуществить эти планы.
Великие люди появляются при великих обстоятельствах, а обстоятельства сейчас достаточно великие, чтобы люди под стать этим обстоятельствам появлялись из разных уголков страны и мира, заключил собеседник издания.