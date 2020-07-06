Сильные личности в политике появляются в тот момент, когда возникают призывающие их обстоятельства, а обстоятельства сегодня достаточно великие. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин Наполеон Бонапарт очень выгодно отличался на фоне большинства тогдашних французских полководцев тем, что окончил артиллерийское училище и получил профильное образование.

«Кто мог ожидать, что резидент советской разведки в ГДР, работавший под прикрытием начальника небольшого солдатского клуба, окажется радикальным реформатором и реконструктором великой державы? Причем насколько преуспеет, что сейчас, когда обсуждали предложенные им поправки в Конституции, многие, в том числе и я, требовали исключить ограничение числа сроков пребывания на посту президента», — подчеркнул Вассерман.

Кроме того, никто не ожидал, отметил публицист, что застройщик и торговец недвижимостью предложит такие реформы США, что противники этих реформ будут готовы разрушить страну, лишь бы не дать ему осуществить эти планы.

Великие люди появляются при великих обстоятельствах, а обстоятельства сейчас достаточно великие, чтобы люди под стать этим обстоятельствам появлялись из разных уголков страны и мира, заключил собеседник издания.