Что характерно, она отлично понимает, к каким последствиям приведет такое решение.
«У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. Как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью», — заявила временный руководитель Минэнерго.
Из ее слов следует, что пока власти не понимают, как защитить людей, которые останутся без средств к существованию после закрытия шахт.
Тем не менее, договоренности с Германией уже достигнуты: ФРГ поможет ликвидировать шахты, был даже телефонный разговор с Ангелой Меркель об этом, сказала Буславец.
Она также отметила, что моногорода для проведения эксперимента пока не определили.
Ранее сообщалось, что Европейский союз будет поможет Украине закрывать свои угольные шахты.