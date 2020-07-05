Украинское правительство намерено ликвидировать угольные шахты, которые являются единственным источником дохода в 65 украинских моногородах, уже получено одобрение канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом, как пишет UA.NEWS 5 июля, заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец

Что характерно, она отлично понимает, к каким последствиям приведет такое решение.

«У нас есть почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. Как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью», — заявила временный руководитель Минэнерго.

Украинские шахтеры выдвинулись в Киев на бессрочную акцию протеста © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, договоренности с Германией уже достигнуты: ФРГ поможет ликвидировать шахты, был даже телефонный разговор с Ангелой Меркель об этом, сказала Буславец.

Она также отметила, что моногорода для проведения эксперимента пока не определили.

Ранее сообщалось, что Европейский союз будет поможет Украине закрывать свои угольные шахты.