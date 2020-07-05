Казахстанские власти только два раза выплатили помощь в 42,5 тыс. тенге (чуть более 100 долларов) за время чрезвычайного положения, но после его завершения перестали выплачивать. Хотя этот режим по факту продолжает действовать. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

Эксперт отметил, что еще до повторного ужесточения мер карантин в некоторых регионах страны по факту сохранялся, многие люди по-прежнему сидят без работы, перебиваясь случайными заработками, а помощи от государства нет.

«Людей закрыли на чрезвычайное положение, многие из них потеряли работу, а взамен получили кость с барского стола в виде 42,5 тысяч тенге. Причем многие из нуждающихся не получили эту помощь», — сетует Мамырайымов.

По его словам, в цивилизованных странах государство пытается стимулировать внутренний спрос не только путем поддержки малого бизнеса, но и в виде прямой адресной социальной помощи, чего не делается в Казахстане.

Казахстанские власти думают, что они снимут режим чрезвычайного положения, все само собой восстановится, и люди опять будут заниматься предпринимательской деятельностью, без помощи государства ничего само собой не произойдет, заключил политолог.